Ucraina: presidente lettone Levits, Ue colga il momento e conceda adesione

- L'Unione europea dovrebbe approfittare del momento e concedere l'adesione dell'Ucraina. È quanto ha affermato il presidente della Lettonia, Egils Levits, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". Secondo Levits, la fase di profonda crisi che non solo l'Ucraina e la Russia, ma anche i Paesi occidentali stanno vivendo, è paragonabile a grandi eventi del passato come la caduta del Muro di Berlino o la fine della Seconda guerra mondiale. "Il futuro sarà deciso nel prossimo decennio", ha affermato il presidente lettone. L'Ucraina da tempo tenta di entrare a far parte dell'Ue e proprio due giorni fa, al quarto giorno del conflitto con la Russia, ha presentato richiesta formale di adesione, con il sostegno della stessa Lettonia e di altri sette Paesi membri. "L'Ue è uno degli attori economici più importanti al mondo. Tuttavia politicamente è quasi insignificante. C'è una possibilità di recuperare in questo, mettendo da parte le procedure burocratiche richieste per l'Ucraina", ha affermato Levits. Il presidente ha ricordato, inoltre, come molte delle potenze occidentali siano state finora "ingenue" nel trattare con la Russia e che ora sarebbe giunto il momento di "lanciare un messaggio forte all'Ucraina e ai suoi cittadini". "Alla fine la Russia cadrà, perché se non dovesse succedere, l'Europa e il mondo democratico saranno in pericolo", ha concluso il capo dello Stato lettone. (Rel)