Germania: si riaccende il dibattito sul ripristino della leva obbligatoria

- Si riaccende in Germania il dibattito sul ripristino della leva obbligatoria, abolita nel 2011 con il servizio civile. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a reinnescare la discussione è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Esponenti dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) chiedono un dibattito urgente sulla reintroduzione del servizio militare obbligatorio. A tale possibilità si è detto contrario il capogruppo del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag, Christian Duerr. “Ora, il nostro compito è equipaggiare bene le truppe e migliorare le strutture” delle Forze armate (Bundeswehr), ha affermato Duerr. Il deputato della Fdp ha poi evidenziato che “non si tratta di una mobilitazione”, ma di fornire allo strumento militare della Germania la “piena capacità” per adempiere agli obblighi della Nato. Secondo Wolfgang Hellmich, deputato della SpD, la coscrizione obbligatoria promuoverebbe “lo spirito di comunità”. A sua volta, Johann Wadephul, eletto al Bundestag con la Cdu, ritiene che leva permetterebbe di “assumere più personale” per la Bundeswehr, “se resa attraente sul piano finanziario”. Un categorico rifiuto a un dibattito sul ritorno della coscrizione è stato opposto da Alexander Dobrindt, deputato dell'Unione cristiano-sociale (Csu). “Sono molto favorevole a un ulteriore rafforzamento del servizio volontario, ma la reintroduzione della coscrizione obbligatoria è fuori discussione”, ha dichiarato Dobrindt. (Geb)