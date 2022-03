Germania: ministra Interno Faeser, giunti finora cinquemila profughi dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono finora cinquemila i profughi giunti in Germania dall'Ucraina. È quanto affermato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Faeser ha evidenziato che, “naturalmente”, la Germania accoglierà gli ucraini che scappano dalla guerra mossa dalla Russia. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, al momento, non è possibile affermare quanti ucraini cercheranno rifugio in Germania. Inoltre, data l'assenza di controlli alle frontiere interne dell'Ue, il totale degli ucraini che hanno raggiunto il territorio tedesco potrebbe essere significativamente più elevato. Il ministero dell'Interno si sta quindi informando sulle capacità di accoglienza esistenti che possono essere attivate con breve preavviso da Laender, ministero della Difesa e Istituto federale per la proprietà immobiliare (Bima). Secondo il dicastero guidato da Faeser, “soluzioni nel settore immobiliare” dovrebbero essere trovate nel medio e lungo periodo. (segue) (Geb)