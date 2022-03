Germania: ministra Interno Faeser, giunti finora cinquemila profughi dall'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, i Laender ai confini della Germania hanno comunicato la disponibilità ad accogliere i profughi ucraini, chiedendo che sia il governo federale a finanziarne l'alloggio, come durante la crisi dei rifugiati del 2015. Faeser ha ribadito che quanti fuggono dalla guerra in Ucraina e raggiungono l'Ue non dovranno presentare una richiesta d'asilo, perché otterranno una protezione internazionale temporanea per un massimo di tre anni. La ministra dell'Interno tedesca ha infine affermato che, “il più rapidamente possibile”, il governo federale garantirà ai profughi ucraini l'assicurazione sanitaria e l'accesso al mercato del lavoro in Germania. (Geb)