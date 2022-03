Usa-Germania: ministro Economia Habeck, Washington apprezza nostro ruolo di guida al servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Habeck, gli Stati Uniti sperano e si aspettano che la volontà della Germania di aumentare la spesa militare e le forniture di armi all'Ucraina venga accompagnata dalla volontà di assumersi maggiori responsabilità nella Nato. “E questo è il piano” dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz, ha evidenziato l'esponente dei Verdi. Per Habeck, oltre alla maggiore spesa per la Forze armate tedesche (Bundeswehr), ora sono necessari fondi sufficienti anche per la transizione energetica. “Secondo me, investire in capacità militari e investire nell'indipendenza energetica dalla Russia sono due facce della stessa medaglia e vorrei promettere che non falliremo a causa dei soldi”, ha sottolineato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Habeck ha, infine, affermato che se le fonti rinnovabili son “energie della libertà, allora la libertà deve essere finanziata”. (Geb)