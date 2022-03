Energia: crisi Ucraina, prezzo petrolio Wti supera i 110 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio commerciato sulle principali piazze energetiche globali continuano a crescere per effetto della crisi in atto in Ucraina. Nella mattinata di oggi, 2 marzo, il petrolio greggio West Texas Intermediate (Wti) ha superato la soglia di 110 dollari al barile per la prima volta da oltre otto anni a questa parte: i future Wti sono stati scambiati a 110,03 dollari al barile. In forte rialzo anche i prezzi dei future sul Brent con consegna nel mese di maggio, che hanno registrato un incremento del 6,4 per cento a 111,6 dollari al barile. (Nys)