Ucraina: Roettgen (Cdu), è iniziata una guerra di annientamento

- Il rallentamento dell'offensiva russa ha aperto una nuova fase della guerra in Ucraina, con l'inizio di una “brutale guerra di annientamento”. È quanto affermato da Norbert Roettgen, deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) di cui è responsabile per la politica estera. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Roettgen ha denunciato “l'uso spietato” dell'artiglieria da parte dell'esercito russo, anche contro obiettivi civili. Per il deputato della Cdu, tali bombardamenti sono da “criminali di guerra” e il conflitto in Ucraina sta diventando “una brutale guerra di annientamento, una guerra di terra bruciata”. (Geb)