© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa ha imposto la chiusura della Borsa di Mosca per il terzo consecutivo nella sezione del mercato azionario. Lo riferisce questa mattina il regolatore in un messaggio sul proprio canale Telegram. Oggi potranno essere effettuate operazioni finanziarie soltanto nei settori inerenti metalli preziosi, strumenti di mercato valutario e ordini di rimborso con regolamenti in rubli. (Rum)