Imprese: Spagna, nel 2021 per Abertis utile di 691 milioni di euro

- Nel 2021, l'azienda di costruzioni spagnola Abertis ha registrato un utile netto di 691 milioni di euro, l'89 per cento in più rispetto al 2020, mentre le entrare sono state pari a 4,85 miliardi di euro, il 21 per cento in più rispetto all'anno precedente grazie al sensibile recupero del traffico autostrade nei mercati in cui opera. Come riporta il quotidiano "El Espanol", il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 3,3 miliardi di euro (+28 per cento su base annua), il 79 per cento del quale fuori dalla Spagna. Il mercato francese è stato il più importante per il gruppo (36 per cento dell'Ebitda), seguito da Spagna (21 per cento), Cile (12 per cento), Messico (11 per cento) e Brasile (8 per cento). Abertis ha ottenuto un utile netto di 691 milioni di euro, che rappresenta una crescita dell'89 per cento rispetto all'anno precedente. Abertis ha già ricevuto poco più di un miliardo di euro da parte del governo spagnolo come compensazione per l'eliminazione dei pedaggi sull'autostrada AP-7. Tuttavia, continua a reclamare altri 4 miliardi di euro dallo Stato per il calo del traffico su questa autostrada in attesa di una sentenza della Corte Suprema per decidere definitivamente su questa richiesta. Il consiglio di amministrazione di Abertis ha convocato l'assemblea generale degli azionisti per il 4 aprile per decidere sulla distribuzione di un dividendo di 602 milioni di euro. Dal 2019, gli investimenti di Abertis hanno raggiunto i 3,8 miliardi di euro tra progetti di miglioramento delle autostrade, modernizzazione delle infrastrutture, sostenibilità e nuove acquisizioni.(Spm)