Ucraina: Zelensky, quasi 6 mila militari russi uccisi in primi sei giorni di guerra

- Quasi 6 mila militari russi siano stati uccisi nei primi sei giorni di invasione dell’Ucraina. lo ha detto questa mattina il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in avvio del settimo giorno dell’operazione militare messa in atto da Mosca. La Russia non può vincere questa guerra con "bombe, attacchi e razzi", che sono piovuti sulle città ucraine negli ultimi giorni. Secondo Zelensky, Mosca "mira a cancellare la nostra storia" dopo che il memoriale dell'Olocausto di Babyn Yar a Kiev è stato colpito ieri da un missile russo. (Kiu)