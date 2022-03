© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e vice primo ministro della Giordania Ayman Safadi si è recato in Turchia per una visita ufficiale. Lo rende noto l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. In occasione della visita, Safadi incontrerà l’omologo turco Mevlut Cavusoglu e consegnerà un messaggio del re Abdullah II al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Res)