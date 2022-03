Ucraina: ministro Difesa britannico, bombardamenti russi sono destinati a peggiorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I bombardamenti russi sulle città ucraine possono solo peggiorare. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”. Wallace ritiene che il presidente russo, Vladimir Putin, non si preoccupi delle pesanti sanzioni imposte contro la Russia dai Paesi occidentali. Tuttavia, il ministro afferma che l'invasione russa "è considerevolmente in ritardo" rispetto ai piani prefissati: "E anche se oggi abbiamo visto alcuni filmati delle forze russe a Kharkiv - potenzialmente nel centro della città - non controllato la città”, ha detto Wallace. "Stanno subendo vittime e procedono in modo molto lento", ha aggiunto il ministro britannico. "Quello che abbiamo visto è che le tattiche adottate non si sono rivelate corrette", ha detto il ministro. I russi "erano piuttosto fiduciosi che avrebbero preso molte di queste città nel giro di poche ore, non di giorni", ha proseguito Wallace, secondo cui ci potrebbero essere anche dei problemi con la catena di approvvigionamento. Le forze russe, ha aggiunto il ministro, hanno subito molte più vittime di quanto avrebbero previsto, uno sviluppo che le ha costrette a cambiare tattica in Ucraina. "Cercheranno lentamente ma inesorabilmente di circondare le città e di aggirarle o di bombardarle. Questa è la realtà e temo che peggiorerà”, ha concluso Wallace. (Rel)