Ucraina: ministero Esteri Iraq, centinaia di cittadini sono arrivati in Polonia

- Centinaia di cittadini iracheni hanno lasciato l’Ucraina e si sono recati in Polonia. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahaf, secondo il quale 223 iracheni sarebbero finora entrati nel territorio polacco. L'Iraq ha anche chiesto al ministero degli Esteri della Romania di estendere "la residenza per gli iracheni sposati con donne ucraine che vogliono rimanere in Romania fino a quando la situazione non sarà risolta", ha proseguito il portavoce. (Res)