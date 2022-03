M5s: Conte, aspettiamo con fiducia pronunciamento tribunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspettiamo con fiducia il pronunciamento da parte dei tribunali. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5, riferendosi al tribunale civile di Napoli che ieri si è riservato di decidere nei prossimi giorni se convalidare la sospensione di Conte a presidente del M5s. “La mia leadership non è legata a questione di cavilli o pronunce da parte dei tribunali - ha aggiunto -. Noi siamo uniti da un voto espresso che ha portato il 92-93 per cento ad esprimere una preferenza. Ci uniscono principi e valori condivisisi in questi anni", ha spiegato Conte. (Rin)