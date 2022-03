Libia: prevista domani a Tobruk la cerimonia di giuramento del nuovo governo a Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cerimonia di giuramento dei membri del nuovo governo della Libia è stata prevista per domani, giovedì 3 marzo, presso la Camera dei rappresentanti di Tobruk. Lo ha riferito il quotidiano online libico "Ean Libya", citando dichiarazioni di Abdulhamid al Safi, responsabile dell'ufficio stampa del presidente del parlamento, Aguila Saleh. La sessione di giuramento costituzionale si terrà alle 10:30 nella città di Tobruk “e parteciperanno i membri del nuovo governo, oltre a rappresentanti della Comunità internazionale”, ha aggiunto Al Safi. Il parlamento ha votato ieri con 92 voti a favore per concedere la fiducia al governo formato dall'ex ministro dell'Interno, Fathi Bashaga. Tuttavia, il Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli presieduto da Abdulhamid Dabaiba ha parlato di “frode nel conteggio” e di mancato raggiungimento della soglia minima, spiegando di non avere alcuna intenzione di cedere il potere. La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per ora non si pronuncia e ha chiesto del tempo aggiuntivo per appurare la validità del voto. Sono almeno due le problematiche principali: l’effettiva presenza in aula di 92 deputati, che non sarebbe corroborata dalle immagini televisive; il possibile conflitto di interesse di almeno sei deputati che avrebbero dei parenti stretti nel nuovo governo. (segue) (Lit)