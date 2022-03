Libia: prevista domani a Tobruk la cerimonia di giuramento del nuovo governo a Bashagha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bashagha ha pubblicato nella tarda serata di lunedì 28 febbraio la lista della sua squadra di governo, composta dal primo ministro stesso, due vice-premier, 30 ministri e otto ministri di Stato. La composizione dell’esecutivo è stata criticata soprattutto a Tripoli: molte posizioni chiave sarebbero infatti state garantite a personalità troppo legate al parlamento eletto nel 2014. Almeno sei ministri, infatti, sarebbero fratelli di deputati. Da parte sua, l’ufficio stampa di Bashagha ha detto ieri mattina che sarebbero state apportate “alcune modifiche alla squadra di governo”, senza tuttavia precisare quali. In base alla lista originale, i ruoli di vice-premier per il sud e l’ovest sarebbero vacanti, mentre per il ruolo di vice premier dell’est Bashagha ha dovuto accettare Ali Farj Qatrani, già membro del Consiglio presidenziale libico e personalità vicina al generale Khalifa Haftar.Il ministero degli Esteri è stato assegnato ad Hafed Gaddour, ex ambasciatore libico in Italia e diplomatico molto apprezzato in Occidente, mentre il ministero dell’Interno va al generale Essam Abuzriba, vicino ai gruppi armati di Zawiya (snodo costiero per il traffico di migranti), e quello della Difesa ad Ahmed Houma, secondo vice-presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell’est del Paese. I ministeri delle Finanze e della Pianificazioni sono stati riuniti in un solo dicastero, per il quale è stato proposto l’haftariano Osama Hammad, che ha ricoperto lo stesso ruolo per il Consiglio presidenziale. Una sola donna è presente nella lista di Bashagha: la dottoressa Salha al Drouqi al ministero della Cultura, anche se vi sono altre ministre (e vice-minsitre) nei ministeri di Stato, in tutto otto. (Lit)