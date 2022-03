Credito: Pinto (Jp Morgan), in stato di massima allerta contro attacchi cyber per crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statunitense Jp Morgan mantiene in stato di "massima allerta" il suo dispositivo di difesa contro gli attacchi informatici legati alla crisi ucraina. Lo ha detto in un'intervista rilasciata la quotidiano "Les Echos" Daniel Pinto, presidente di Jp Morgan Chase, Daniel Pinto. "Le banche statunitensi ed europee hanno preso misure dello stesso ordine. Ma in nessun momento possiamo dire di aver raggiunto un livello di protezione totale", ha spiegato il dirigente. La situazione in Ucraina è "molto triste" secondo Pinto, sottolineando che "l'impatto sui mercati non è stato così estremo come si sarebbe potuto credere". "I prezzi del petrolio e del gas sono aumentati giovedì, particolarmente in Europa, ma la correzione si è poi ridotta", spiega il presidente di Jp Morgan Chase. "Per l'insieme del mercato, il calo corrisponde ad una correzione delle anticipazione dell'azione delle banche centrali", aggiunge il dirigente. (Frp)