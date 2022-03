Moldova: presidente Sandu ha incontrato segretaria generale Osce Schmid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha incontrato ieri sera la segretaria generale dell'Osce, Helga Schmid, in visita di lavoro a Chisinau. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale moldava in un comunicato. Durante l'incontro è stata discussa la situazione della sicurezza nella regione e come questa coinvolga anche la Moldova. Schmid ha ringraziato le autorità moldave per il loro sostegno nel processo di evacuazione della missione di monitoraggio civile dell'Osce dall'Ucraina la scorsa settimana. Si tratta di circa 300 persone, arrivate in un convoglio di 80 auto a Chisinau, da dove sono state poi rimpatriate nei Paesi di origine. Allo stesso modo, la segretaria generale dell'Osce ha espresso il suo profondo apprezzamento per l'azione umanitaria svolta dalla Moldova per aiutare i rifugiati provenienti dall'Ucraina. (Rob)