Ucraina: Biden, invasione un errore di calcolo da parte di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un errore di calcolo decidendo di invadere l'Ucraina, nella convinzione che l'Occidente e la Nato non avrebbero opposto una risposta unitaria e concertata. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il suo primo discorso sullo Stato dell'Unione tenuto di fronte alle Camere riunite del Congresso federale Usa. "Sei giorni fa il presidente russo Vladimir Putin ha tentato di scuotere le fondamenta del mondo libero, ritenendo di poterci piegare alle sue minacce. Ha commesso un grossolano errore di calcolo", ha affermato Biden, secondo cui l'intervento militare russo in Ucraina è stato "premeditato e non provocato. (Il presidente russo) ha respinto gli sforzi diplomatici. Ha pensato che l'Occidente e la Nato non avrebbe risposto, e che sarebbe stato possibile dividerci sul fronte interno. Putin si sbagliava. Eravamo pronti", ha detto Biden. Il presidente Usa ha dedicato alla crisi in atto in Ucraina i primi dieci minuti del suo discorso durato circa un'ora, prima di affrontare questioni interne come l'inflazione e la pandemia. Nel corso del suo intervento, Biden ha annunciato un piano per l'esclusione degli aerei russi dallo spazio aereo statunitense, in linea con una misura già adottata dall'Unione europea e dal Canda. (segue) (Nys)