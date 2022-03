Usa: Covid, Biden annuncia nuovo programma di tracciamento e cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto il punto della pandemia di Covid-19 nel corso del suo primo discorso sullo Stato dell'Unione tenuto di fronte alle Camere riunite del Congresso federale Usa. Il presidente ha annunciato un nuovo programma "test-to-treat" ("dalla diagnosi al trattamento"), che prevede l'immediata e gratuita somministrazione di farmaci per il trattamento del Covid-19 ai soggetti che risultino positivi ai tamponi. Il piano comporterà la somministrazione dei tamponi presso le farmacie e, in caso di positività al virus, l'immediata fornitura a titolo gratuito di farmaci anti-virali: nello specifico, quello sviluppato nei mesi scorsi da Pfizer. L'obiettivo del programma, ha spiegato il presidente, è di alleviare gli oneri legati agli sforzi di tracciamento per il contenimento della pandemia, e di ridurre significativamente il tasso di ospedalizzazione dei malati. "Lo scorso anno il Covid-19 ci ha tenuti divisi. Quest'anno, finalmente, siamo di nuovo uniti", ha affermato Biden, che si è presentato al Congresso senza mascherina così come la maggior parte dei parlamentari, dopo la revoca dell'obbligo da parte delle autorità sanitarie di Capitol Hill. Il presidente ha rivendicato i progressi della campagna di vaccinazione e l'ampia disponibilità di dosi di vaccino per i richiami. "Continueremo a combattere il virus come facciamo per le altre malattie. E dal momento che il virus muta e si diffonde, dobbiamo restare in guardia", ha detto il presidente. (Nys)