Usa: Biden rivendica ripresa occupazionale, contesta misure fiscali di Trump

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha illustrato le priorità della sua agenda economica per i prossimi anni durante il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto di fronte alle Camere riunite del Congresso federale Usa. Il presidente ha rivendicato la creazione di 6,5 milioni di posti di lavoro da parte dell'economia statunitense lo scorso anno, dopo il crollo occupazionale causato dalla pandemia nel 2020. Biden ha evidenziato inoltre l'approvazione lo scorso autunno della vasta legge di spesa sulle infrastrutture, e annunciato piani per l'avvio dei lavori di riparazione e rinnovo di 65mila miglia di autostrade e 1.500 ponti. L'inquilino della Casa Bianca ha criticato il predecessore Donald Trump per le riforme che hanno comportato un calo della pressione fiscale a beneficio dei contribuenti statunitensi più ricchi: "Al contrario del piano di tagli delle tasse da 2mila miliardi di dollari approvato dalla precedente amministrazione, che ha beneficiato l'un per cento più ricco degli americani, il nostro Piano di soccorso americano ha aiutato i lavoratori, e non ha lasciato indietro nessuno", ha affermato Biden, in uno dei passaggi del suo discorso più contestati dallo schieramento parlamentare repubblicano. Biden ha contestato più in generale la teoria economica del "trickle-down" ("teoria della goccia"), secondo cui i benefici economici ai ceti abbienti favoriscono indirettamente l'intera società. secondo il presidente, tale idea di sviluppo economico "ha portato ad una crescita economica più asfittica, salari più bassi, deficit più elevati e ad un divario maggiore tra i più ricchi e il resto del Paese". (Nys)