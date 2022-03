Usa: immigrazione, Biden torna a chiedere una riforma normativa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dedicato un passaggio del suo primo discorso sullo Stato dell'Unione all'immigrazione, tornando a chiedere una riforma globale che riveda tra le altre cose le disposizioni in materia di sicurezza ai confini e di integrazione. "Se davvero vogliamo far progredire la libertà e la giustizia, dobbiamo mettere in sicurezza i confini e riparare il sistema dell'immigrazione. Possiamo fare entrambe le cose", ha detto il presidente, che è tornato a illustrare le misure sostenute dalla sua amministrazione, incluso un percorso per la concessione della cittadinanza ai cosiddetti "Dreamers" - gli immigrati giunti illegalmente nel Paese quando ancora minorenni - e ai lavoratori immigrati del settore agricolo e dei settori cosiddetti essenziali. Il presidente ha definito la riforma dell'immigrazione "non soltanto la cosa giusta da gare, ma anche un proposito intelligente sul piano economico". L'immigrazione continua ad essere uno tra i fronti più difficili dell'azione esecutiva dell'amministrazione, segnata sin dal suo esordio da un forte aumento della pressione migratoria al confine meridionale degli Stati Uniti: nel solo 2021 oltre due milioni di persone hanno tentato di attraversare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti, e almeno 700mila sono rimaste sul territorio Usa: un dato quattro volte superiore alla media annua di 500mila ingressi illegali durante le presidenze Obama e Trump. (Nys)