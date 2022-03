Ucraina: premier giapponese Kishida, sanzioni a Bielorussia già da questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato che Tokyo potrebbe imporre sanzioni alla Bielorussia entro la fine di questa settimana, in risposta al ruolo di Minsk a sostegno dell'operazione militare russa in Ucraina. "Dato l'ovvio coinvolgimento (della Bielorussia) nell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo deciso di adottare misure sanzionatorie a carico di individui come il presidente (Alexander) Lukashenko e di persone giuridiche, e di attuare misure di controllo delle esportazioni", ha dichiarato Kishida nel corso di una sessione informativa parlamentare. Kishida ha invece escluso, almeno per il momento, la possibilità di un accordo per lo schieramento di armi atomiche statunitensi sul suolo giapponese in risposta all'invasione dell'Ucraina, come ipotizzato dall'ex primo ministro Shinzo Abe. (Git)