Usa: Biden prende le distanze dalla retorica sul definanziamento della Polizia

21 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dedicato un passaggio del suo discorso sullo Stato dell'Unione alla riforma della Polizia, un tema particolarmente sensibile a seguito degli episodi di violenza a sfondo razziale che negli scorsi anni hanno innescato vaste proteste e disordini negli Usa, e inaugurato un movimento per il definanziamento dei dipartimento di Polizia attuato in diversi Stati e città a guida democratica. Il presidente ha preso nettamente le distanze da tale movimento, ancora sostenuto dall'ala progressista del Partito democratico: "Dovremmo tutti concordare: la risposta (ai profili di discriminazione razziale nelle attività di tutela dell'ordine) non dovrebbe essere di definanziare la polizia. La risposta deve essere di finanziarla. Finanziarla" ha affermato il presidente, raccogliendo applausi da parte di entrambi gli schieramenti politici al Congresso. Biden ha sollecitato i parlamentari a votare "misure che riducano la violenza armata" e a mettere al bando i caricatori ad alta capienza per le cosiddette "armi d'assalto", ovvero le armi semiautomatiche di derivazione militare. Biden si è inoltre scagliato contro i produttori di armi da fuoco statunitensi, definendoli "l'unica industria d'America che non può essere portata in tribunale". (Nys)