Usa: la democratica Tlaib attacca i colleghi centristi nella risposta allo Stato dell'Unione

21 luglio 2021

- Il Partito democratico degli Stati Uniti ha affidato la tradizionale risposta al discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dal presidente Joe Biden alla deputata progressista Rashida Tlaib, che nel corso del suo intervento ha rivoto un duro attacco all'ala moderata del suo stesso partito. "Nessuno, nessuno ha combattuto più duramente dei progressisti per l'agenda del presidente Biden", ha esordito la deputata di origine palestinese eletta a Detroit, elogiando le istanze della sinistra nel programma esecutivo dell'amministrazione presidenziale in carica. Tlaib ha puntato l'indice contro i Repubblicani e "un gruppo di ostruzioni sostenuti dagli interessi economici" all'interno del Partito democratico: un riferimento anzitutto al senatore Joe Manchin, che col suo smarcamento dalla linea ufficiale del Partito ha contribuito in misura determinante alla bocciatura del vasto piano di spesa da 3.500 miliardi di dollari promosso dalla Casa Bianca. Nel corso del suo intervento, la deputata ha posto l'accento sulle priorità politiche dei progressisti: il potenziamento dei congedi retribuiti, l'istruzione professionale superiore gratuita, il finanziamento dell'assistenza agli anziani e una ulteriore accelerazione sul fronte delle energie rinnovabili. In particolare, Tlaib ha contestato le misure codificate di ostruzionismo in vigore al Senato, che i Democratici hanno tentato senza successo di abolire unilateralmente negli ultimi mesi. "Dobbiamo eliminarle", ha affermato la deputata. (segue) (Nys)