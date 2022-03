Usa: la democratica Tlaib attacca i colleghi centristi nella risposta allo Stato dell'Unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlaib ha ribadito inoltre che i progressisti del Partito democratico sono ancora determinati a battersi per l'innalzamento del salario federale minimo a 15 dollari l'ora, e per l'introduzione di norme restrittive nei confronti di Wall Street. La scelta dei Democratici di affidare la risposta allo Stato dell'Unione a Tlaib - musulmana membra del gruppo di progressiste noto come "Squad" - ha sorpreso diversi analisti politici per le tensioni che alimenterà all'interno del suo partito, dove cresce l'insofferenza dell'ala moderata per il fronte movimentista. Nei mesi scorsi proprio Tlaib è stata oggetto di critiche da parte dei suoi colleghi di partito moderati, che hanno imputato alla sua retorica e a quella di altre deputate - prime tra tutte Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar - le difficoltà nel trovare un terreno di confronto coi Repubblicani in merito a diverse misure prioritarie per l'agenda del presidente. (Nys)