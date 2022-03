Ucraina: sindaco di Kherson, forze russe stanno occupando la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso da alcune ore l’occupazione di Kherson, città situata nell’area meridionale dell’Ucraina, da parte delle forze russe. Ieri sera il consigliere del ministero dell'Interno ucraino Vadym Denysenko ha confermato l’irruzione delle truppe russe in città, ma anche Kherson era ancora sotto il controllo ucraino. Poche ore dopo diverse fonti locali hanno confermato la “caduta” della città e che circa 200 persone sono rimaste uccise a causa dell’offensiva russa. Igor Kolykhayev, sindaco della città, ha detto ai media locali che la stazione ferroviaria e il porto di Kherson sono finiti sotto il controllo russo nella notte. "I combattimenti sono in corso ora e sta procedendo l'occupazione della nostra città", ha spiegato il primo cittadino, ammettendo di fatto l’incapacità di riuscire a resistere all’avanzata dei militari russi. (Kiu)