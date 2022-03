Russia: oltre 190 voli in ritardo o cancellati negli aeroporti di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 190 voli sono in ritardo o sono stati cancellati questa mattina nei tre principali aeroporti di Mosca, Vnukovo, Domodedovo e Sheremetjevo. In quest'ultimo scalo, il più grande della capitale russa, 132 voli sono stati cancellati e nove sono in ritardo. Nella notte è stato annunciato dal presidente statunitense, Joe Biden, il divieto di utilizzo dello spazio aereo statunitense a tutti gli aeromobili associati alla Russia, compresi i voli charter. (Rum)