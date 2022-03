Corea del Sud: Covid, superata soglia di 200mila casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud non ha ancora contenuto la curva dei contagi da Covid-19 causata dalla propagazione della variante Omicron del coronavirus. Nelle scorse 24 ore il bilancio giornaliero dei contagi ha superato per la prima volta la soglia di 200mila: le autorità hanno segnalato 219.241 nuovi casi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a quasi 3,5 milioni. Il bilancio dei decessi causati dal Covid-19 in Corea del Sud resta relativamente contenuto: 8.266 dall'inizio dell'emergenza pandemica; secondo le autorità sanitarie sudcoreane, il tasso di letalità del Covid-19 nel Paese è dello 0,24 per cento. Il 61,4 per cento della popolazione sudcoreana ha già ricevuto la terza dose di vaccino. (segue) (Git)