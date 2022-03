Corea del Sud: Covid, superata soglia di 200mila casi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha sospeso da ieri, primo marzo, l'obbligo di esibizione del pass vaccinale o esito di tampone negativo per l'accesso a ristoranti, bar e altri locali pubblici. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui la decisione è stata assunta per alleviare l'onere causato al sistema sanitario nazionale dall'eccessiva richiesta di test diagnostici. Il ministro dell'Interno, Jeon Hae-cheol, ha dichiarato che la sospensione dell'obbligo consentirà al governo di "concentrare le proprie capacità amministrative nel contrasto alla rapida propagazione della variante Omicron del coronavirus". Secondo il ministro, la decisione consentirà al sistema sanitario di concentrare le proprie energie sui pazienti ad alto rischio. Jeon ha annunciato infine l'invio di 3mila funzionari del governo centrale e un migliaio di militari a sostegno di 258 centri sanitari sul territorio nazionale per far fronte più efficacemente all'attuale ondata pandemica. (Git)