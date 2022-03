Ucraina: Giappone chiude temporaneamente l'ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi, 2 marzo, la chiusura temporanea della sua ambasciata a Kiev, in risposta all'ulteriore peggioramento delle condizioni di sicurezza nella capitale dell'Ucraina, ormai accerchiata dalle forze militari russe. Le operazioni dell'ambasciata verranno temporaneamente trasferite presso un ufficio di collegamento a Lviv, nell'Ucraina occidentale, non lontano dal confine con la Polonia. La decisione di chiudere l'ambasciata segue l'annuncio da parte delle Forze armate russe di attacchi mirati contro le strutture di comunicazione e intelligence nella capitale dell'Ucraina. Dall'inizio dell'operazione militare russa nel Paese il Giappone aveva già evacuato la maggior parte del personale della propria ambasciata, fatta eccezione per l'ambasciatore Kuninori Matsuda e pochi altri. (Git)