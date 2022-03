Ucraina: Banca Mondiale, in preparazione pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale sta preparando un pacchetto di sostegno da 3 miliardi di dollari per l'Ucraina, mentre il Fondo monetario internazionale (Fmi) prenderà presto in considerazione le richieste di finanziamento di emergenza. Lo hanno reso noto il presidente del gruppo Banca Mondiale, David Malpass, e la direttrice dell’Fmi, Kristalina Georgieva. "Le nostre istituzioni stanno lavorando insieme per sostenere l'Ucraina sul fronte finanziario e politico e stanno aumentando urgentemente tale sostegno. Siamo stati in contatto quotidiano con le autorità sulle misure di crisi. Alla Banca Mondiale, stiamo preparando un pacchetto di sostegno da 3 miliardi di dollari nei prossimi mesi, a partire da un'operazione di sostegno al budget a erogazione rapida per almeno 350 milioni di dollari che sarà presentata al Consiglio per l'approvazione già questa settimana, seguita da 200 milioni di dollari in sostegno a erogazione rapida per la salute e l'istruzione", si legge nel comunicato. Il consiglio dell'Fmi sta continuando a lavorare sul programma Stand-By Arrangement dell'Ucraina, in base al quale sono disponibili ulteriori 2,2 miliardi di dollari da qui alla fine di giugno.(Nys)