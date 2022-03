Ucraina: Apple annuncia stop a vendita prodotti in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Apple ha annunciato che smetterà di vendere tutti i suoi prodotti in Russia, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. La società si è detta "profondamente preoccupata" per l'aggressione russa e che, in risposta, l'azienda ha "messo in pausa tutte le vendite di prodotti" nel paese. Apple ha anche affermato di essersi mossa per limitare l'accesso ai servizi digitali, come Apple Pay, all'interno della Russia, e ha limitato la disponibilità delle applicazioni dei media statali russi al di fuori del paese.(Nys)