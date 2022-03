Perù: opposizione prepara mozione sfiducia contro il ministro della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del partito di opposizione Fuerza Popular, Hernando Guerra, ha annunciato una raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute del Perù, Hernán Condori, accusato di abuso della professione medica. Secondo il portavoce della leader dell'opposizione Keiko Fujimori, ha garantito di avere già 26 delle 33 firme necessarie per presentare la richiesta di sfiducia. Secondo le opposizioni Condori, indicato al ministero nell'ultimo dei quattro rimpasti del governo di Pedro Castillo, avrebbe nel corso della pandemia di nuovo coronavirus "promosso apertamente e illegalmente la pratica della medicina attraverso l'uso ingannevole di preparati privi di evidenza scientifica". "Applicheremo al massimo tutto ciò che la Costituzione ci consente. Il Paese ha bisogno e dobbiamo fare in fretta: per questo seguiamo la linea della sfiducia diretta del ministro della Salute", ha scritto Guerra sul suo profilo Twitter. (segue) (Brb)