Perù: opposizione prepara mozione sfiducia contro il ministro della Salute (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incarico passava quindi all'avvocato e deputato Hector Valer Pinto, ma per soli quattro giorni, neanche il tempo per sottoporsi al voto di fiducia. Valer era infatti finito nel mirino delle polemiche per le accuse presunte violenze domestiche denunciate nel tempo dai familiari. Il parlamentare aveva sollecitato la riunione del urgente del Congresso per poter ottenere la fiducia, arrivando a evocare un possibile scioglimento della Camera. La presidenza del parlamento, contraria a una convocazione nel fine settimana, anticipava il suo rifiuto preparandosi a calendarizzare il voto in tempi più dilatati. Una nuova impasse che Castillo decideva di sciogliere "ricomponendo il gabinetto". "I nostri cittadini non vogliono vedere più confronti né comportamenti ostruzionistici o antidemocratici, così come annunci di dimissioni, chiusure anticipate del Parlamento o progetti per ridurre le facoltà dell'esecutivo o del legislativo", ha detto il presidente. Il capo dello Stato non si è invece espresso sulle accuse di violenze al primo ministro, limitandosi a dire che "è necessario che tutti portino avanti la lotta contro la violenza sulle donne". (segue) (Brb)