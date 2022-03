Perù: opposizione prepara mozione sfiducia contro il ministro della Salute (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un precedente sondaggio diffuso lo scorso 13 febbraio da Ipsos Perú il 56 per cento dei peruviani ritiene che il presidente Pedro Castillo dovrebbe lasciare l'incarico. Secondo il sondaggio il 42 per cento degli intervistati pensa invece che il capo dello stato dovrebbe arrivare alla fine del suo mandato, nel 2026. Secondo l'indagine di Ipsos il consenso nei confronti del capo dello stato è sceso al 25 per cento, 8 punti percentuali in meno rispetto al 33 per cento di gennaio. Il grado di disapprovazione nei confronti del presidente peruviano è salito al 69 per cento, nove punti in più rispetto al mese precedente. (Brb)