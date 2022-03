Ucraina: ambasciata Kiev in Brasile, governo Bolsonaro ignora richiesta aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incaricato d'affari a capo dell'ambasciata dell'Ucraina in Brasile, Anatoliy Tkach, ha affermato che il governo brasiliano ha finora ignorato una richiesta di aiuti umanitari come vestiti e kit di pronto soccorso presentata dell'Ucraina. "Finora non abbiamo la risposta, ma abbiamo iniziato a lavorare con organizzazioni non governative", ha affermato Tkach nel corso di una conferenza stampa presso l'ambasciata a Brasilia. Nell'incontro con la stampa il diplomatico ha affermato che le sanzioni economiche del Brasile contro la Russia devono essere aumentate. "Per fermare l'aggressione dobbiamo fare pressione sull'aggressore. Questa pressione è ciò che molti Paesi nel mondo stanno già adottando, tagliando i legami e isolando la Russia". Secondo l'ucraino, non si può parlare di "imparzialità", posizione che il Brasile ha assunto rispetto all'invasione russa dell'Ucraina, in una situazione in cui "c'è un aggressore, il governo russo, e una vittima, i cittadini e i militari ucraini. Non capisco come possiamo applicare 'imparzialità' a questa situazione", ha affermato. (segue) (Brb)