Ucraina: ambasciata Kiev in Brasile, governo Bolsonaro ignora richiesta aiuti umanitari (5)

- Già il 27 febbraio, in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu (di cui il Brasile è membro di turno), Costa Filho aveva manifestato preoccupazioni rispetto alla posizione della Nato e dell'Unione europea (Ue). "La fornitura di armi, il ricorso agli attacchi informatici e l'applicazione di sanzioni selettive, che potrebbero interessare settori come i fertilizzanti e il grano, con forte rischio di carestia, comportano il rischio di esacerbare e diffondere il conflitto e non di risolverlo. Non possiamo ignorare il fatto che queste misure aumentano i rischi di un confronto più ampio e diretto tra la Nato e la Russia. È nostro dovere, sia in Consiglio che in Assemblea generale, fermare e invertire questa escalation. Dobbiamo impegnarci in seri negoziati, in buona fede, che potrebbero consentire il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina, garanzie di sicurezza per Ucraina e Russia e stabilità strategica in Europa", sosteneva Costa Filho. (segue) (Brb)