Ucraina: ambasciata Kiev in Brasile, governo Bolsonaro ignora richiesta aiuti umanitari (7)

- Mentre il rappresentante brasiliano all'Onu mostrava preoccupazione per il conflitto, allineandosi, pur se con alcuni distinguo, alla comunità internazionale, diversa è stata la posizione assunta dal presidente Jair Bolsonaro. Il capo dello stato ha promesso un atteggiamento "neutro" nei confronti della crisi in Ucraina, comunque non tale da pregiudicare gli interessi nazionali. Il Paese deve "avere molta responsabilità" rispetto alla crisi dal momento che ha molti affari, "specialmente con la Russia, da cui dipende per i fertilizzanti". Bolsonaro ha quindi definito una "esagerazione" parlare di "massacro" in atto: "so che da parte del leader russo non c'è nessun interesse a praticare un massacro". Putin, ha proseguito, "si sta concentrando in due regioni del sud dell'Ucraina le cui popolazioni, in un referendum, hanno votato al 90 per cento per divenire indipendenti e avvicinarsi alla Russia". (segue) (Brb)