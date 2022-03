Ucraina: ambasciata Kiev in Brasile, governo Bolsonaro ignora richiesta aiuti umanitari (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspetterò il rapporto delle Nazioni Unite per esprimere la mia opinione", ha detto Bolsonaro rimarcando che il "popolo ucraino, si sta fidando di un attore", il presidente Volodimir Zelensky, "per tracciare il destino della sua nazione". La prospettiva di una guerra russo-ucraina "preoccupa" il mondo, ha osservato Bolsonaro secondo cui "un conflitto, ancor più se con il coinvolgimento del nucleare, penalizzerebbe tutti". Una eventualità che "non interessa nessuno, sarebbe un suicidio. Ora dobbiamo capire cosa sta accadendo. Nella mia valutazione non prenderemo le parti di nessuno. Continueremo sul terreno della neutralità e faremo il possibile per trovare una soluzione", ha detto Bolsonaro. (Brb)