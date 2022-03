Ucraina: Biden, invasione un errore di calcolo da parte di Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare le ricadute delle sanzioni alla Russia sui prezzi già elevati dell'energia, il presidente Usa ha illustrato un piano di Stati Uniti e 30 altri Paesi per il ricorso a 60 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche nazionali. "Siamo pronti a fare di più se necessario, assieme ai nostri alleati. Voglio sappiate che andrà tutto bene", ha affermato il presidente. "Quando la storia di questa era verrà scritta, la guerra di Putin in Ucraina avrà lasciato la Russia più debole e il resto dell'Europa più forte". Le parole del presidente in merito all'Ucraina, e la decisione di invitare al Congresso l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, sono valsi al presidente Usa applausi da parte di entrambi gli schieramenti politici. Non è sfuggita alla stampa Usa una piccola gaffe del presidente, che all'inizio del suo intervento ha fatto erroneamente riferimento agli "iraniani", anziché agli "ucraini": "Putin potrà anche accerchiare Kiev coi carri armati, ma non conquisterà mai i cuori e le anime del popolo iraniano", ha detto il presidente, riferendosi evidentemente al popolo ucraino. (Nys)