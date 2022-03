Usa: Corte Suprema, Biden promuove nomina della giudice Ketanji Brown Jackson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dedicato un passaggio del suo primo discorso sullo Stato dell'Unione alla Corte Suprema, e in particolare alla nomina della giudice afroamericana Ketanji Brown Jackson per il seggio della Corte che verrà lasciato vacante dal dimissionario Stephen Breyer. Biden ha definito Jackson "una delle massime menti legali del Paese", ed ha descritto il processo di nomina dei giudici della Corte Suprema "una delle responsabilità costituzionali più importanti per un presidente". Jackson darebbe continuità al "retaggio di eccellenza" del giudice Breyer, ha affermato il presidente Usa, ricordando il sostegno alla candidatura espresso tra gli altri dal Fraterno ordine di polizia e da numerosi giudici di nomina repubblicana e democratica. Il giudice dimissionario Stephen Breyer ha presenziato al discorso tenuto dal presidente presso le camere del Congresso federale riunite, ed ha ricevuto un encomio da Biden, che lo ha definito "una persona che ha dedicato la vita al servizio del nostro Paese (...) prima come veterano dell'Esercito, poi come accademico costituzionale". (Nys)