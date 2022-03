Spagna-Serbia: presidente serbo Vucic in visita a Madrid, previsto incontro con Sanchez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'acquisto dei due aerei da trasporto spagnoli, Vucic ha sottolineato che si tratta di un accordo molto importante. "E' importante perché avremo sempre più aeroporti, saremo in grado di collegare Kraljevo e Nis e Belgrado e Backa e Banat e il distretto di Pcinj, e questo è molto importante nei momenti in cui è necessario spostare la proprie forze e spostare le unità." , ha detto Vucic. La Spagna è uno dei cinque paesi dell'Unione europea che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Il commercio tra Serbia e Spagna è cresciuto negli ultimi anni e la Spagna individua nelle fonti di energia rinnovabile, nelle infrastrutture di trasporto, l'agroindustria, l'energia e la tutela dell'ambiente i settori più attraenti per gli investimenti in Serbia. I prodotti dell'industria della gomma, del legno e del mobile, nonché i prodotti alimentari, la frutta congelata e in scatola, hanno buone prospettive di aumento per le esportazioni serbe verso il mercato spagnolo. (Seb)