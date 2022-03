Ucraina: presidente della Serbia convoca seduta del Consiglio nazionale di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha convocato una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale a causa degli ultimi sviluppi in Ucraina. Lo riferisce la stampa serba citando fonti della presidenza. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", la seduta è stata convocata per le 13, mentre due ore dopo si terrà una seduta straordinaria del governo. Nella serata di ieri Vucic ha annunciato che "entro 48 ore" la Serbia darà "una risposta completa" alla crisi ucraina. Il capo dello Stato ha così replicato alla richiesta dell'Unione europea di un allineamento di Belgrado alle sanzioni preparate nei confronti della Russia. Vucic ha anche annunciato un incontro per oggi con gli ambasciatori del Quintetto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti) e il capo della delegazione europea. Entro 24 ore dopo l'incontro, ha detto Vucic, sarà annunciata la risposta serba alla crisi. "Le nostre posizioni sono completamente basate sul rispetto del diritto internazionale, sono di principio e non differiranno in relazione a ciò che abbiamo pensato e detto nel 2000 o nel 2016", ha affermato Vucic. Il presidente serbo è poi tornato sulla questione kosovara, osservando che durante i colloqui con i vertici spagnoli avuti ieri a Madrid ha "evidenziato le numerose illogicità e ipocrisie che esistono nella politica internazionale" quando si parla di regioni ucraine, da un lato, e Kosovo dall'altro. "Questa però non è una grande novità", ha aggiunto Vucic. (Seb)