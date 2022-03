Ucraina: attacchi aerei russi su Kiev colpiscono memoriale dell'Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi aerei russi in corso contro la capitale ucraina Kiev hanno colpito il sito commemorativo dell'Olocausto di Babyn Yar. Lo ha reso noto il capo dell'Ufficio di presidenza ucraino, Andriy Yermak. Il memoriale si trova vicino alla Torre della Tv di Kiev, anch'essa danneggiata dai raid. Il Babyn Yar ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che il sito è stato colpito dalle forze russe. Il presidente del comitato consultivo del memoriale Natan Sharansky ha dichiarato: “Putin cerca di distorcere e manipolare l'Olocausto per giustificare l'invasione illegale di un paese sovrano e democratico: è assolutamente ripugnante. È simbolico che inizi ad attaccare Kiev bombardando il sito di Babyn Yar, testimone del più grande massacro nazista". La dichiarazione prosegue affermando: "Ricordiamo alla leadership russa che Kiev, Kharkiv, Kherson, Mariupol e altre città ucraine sono state l'ultima volta soggette a massicci bombardamenti da parte della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, e ora stanno bruciando sotto i colpi dell'esercito di Putin".(Rum)