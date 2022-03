Perù: opposizione prepara mozione sfiducia contro il ministro della Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condori è uno dei ministri del nuovo governo Castillo. Qualora dovesse passare la sua sfiducia, sarebbe la seconda uscita in pochissime settimane. Oggi, infatti. Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha accettato le dimissioni del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Juan Silva. Le dimissioni, riferisce il quotidiano "El Comercio", sono arrivate mentre il Congresso stava discutendo una mozione di sfiducia nei suoi confronti per presunte irregolarità nella contrattazione del personale del ministero. "Informo la cittadinanza che accetto le dimissioni presentate oggi dal Ministro Juan Silva, ringraziandolo per i servizi resi. Il nostro impegno con le persone resta e dobbiamo raggiungere gli obiettivi fissati dal governo", ha scritto Castillo in un tweet. Silva è stato anche accusato da un collaboratore di giustizia di essere coinvolto in una organizzazione criminale guidata dallo stesso Castillo. (segue) (Brb)