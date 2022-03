Perù: opposizione prepara mozione sfiducia contro il ministro della Salute (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni arrivano a pochi giorni dal voto di fiducia al nuovo governo, in programma l'8 marzo. Si tratta del quarto esecutivo in poco più di sei mesi dall'inizio del mandato di Castillo. Lo scorso 8 febbraio Castillo ha nominato l'avvocato Anibal Torres come nuovo presidente del Consiglio dei ministri. Torres, nominato capo di governo dopo che Hector Valer Pinto si era dimesso a solo quattro giorni dall'aver accettato l'incarico, dovrà ricevere il voto di fiducia il prossimo dalla Camera il prossimo 8 marzo. Una battaglia tutt'altro che scontata. L'esecutivo, che Castillo definisce dalla base "più ampia e partecipativa", presenta dodici ministri confermati e sei nuovi innesti. Anibal Torres, corregionale del presidente Castillo, ha sostenuto da avvocato le cause di presunta frode elettorale rivolte contro il partito di maggioranza, Perù Libre, dalla candidata sconfitta alle presidenziali, Keiko Fujimori. (segue) (Brb)