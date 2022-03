Ucraina: Regno Unito impone nuove sanzioni a Russia e chiude porti alle navi di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha introdotto nuove sanzioni contro la Russia, incluso il divieto per le navi legate a Mosca di accedere ai porti britannici. E' quanto si legge in una nota di Downing Street. "Il divieto alle navi russe da parte dei porti del Regno Unito e le nuove sanzioni economiche contro le principali istituzioni finanziarie russe, inclusa la sua banca centrale, in stretto coordinamento con i nostri alleati, degraderanno l'economia russa e contribuiranno a far perdere (il presidente russo Vladimir) Putin", ha affermato il ministro degli Esteri britannico Liz Truss in una nota. Ulteriori misure economiche, "anche contro la Banca centrale russa e il fondo sovrano dello stato, significano anche che la maggior parte del sistema finanziario russo" è ora coperta dalle sanzioni del Regno Unito, si legge nella dichiarazione.(Rel)