Ucraina: Ford sospende operazioni in Russia

- La casa automobilistica statunitense Ford sospenderà le sue operazioni in Russia, con effetto immediato, a seguito dell'aggressione di Mosca nei confronti dell'Ucraina. Lo ha annunciato la società in una nota ufficiale. La casa automobilistica ha una partecipazione del 50 per cento in Ford Sollers, una joint venture tra la casa madre statunitense e la società russa Sollers. "Data la situazione, oggi abbiamo informato i nostri partner che sospendiamo le nostre operazioni in Russia, con effetto immediato, fino a nuovo avviso", ha affermato la società nella dichiarazione. L'annuncio arriva dopo che la Ford ha dichiarato di essere "profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina", ma non si spinge al punto di interrompere le operazioni nelle tre città russe in cui l'azienda ha stabilimenti: San Pietroburgo, Elabuga e Naberezhnye Chelny.(Nys)