Ucraina: Turchia, ci aspettiamo accordo per cessate il fuoco in secondo round colloqui

- Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha dichiarato che Ankara si aspetta che Mosca e Kiev raggiungano un accordo per il cessate il fuoco durante il loro secondo round dei colloqui negoziali. "Devono esserci negoziati che portino a un cessate il fuoco. Durante il prossimo round avranno abbastanza tempo per discutere e concordare su questioni politiche, ma ciò che è rilevante ora è un cessate il fuoco. Mentre gli scontri e i bombardamenti continuano questi colloqui non daranno alcun risultato. Ci aspettiamo che (Mosca e Kiev) raggiungano prima un accordo per la tregua", ha detto Cavusoglu, citato dall'agenzia di stampa turca “Anadolu”. Le delegazioni di Russia e Ucraina si sono incontrate in Bielorussia lunedì 28 febbraio per il primo ciclo di colloqui e hanno deciso di incontrarsi nuovamente tra pochi giorni. Yury Voskresensky, funzionario russo vicino agli organizzatori dei negoziati, ha riferito all’agenzia russa “Sputnik” che il secondo round di colloqui dovrebbe svolgersi mercoledì 2 marzo.(Tua)